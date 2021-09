Fisco, Osnato: su proroga cartelle esattoriali vittoria di Fdi

“Vittoria di Fratelli d’Italia per l’accoglimento della proposta di posticipare le scadenze delle cartelle esattoriali a gennaio 2022 con la possibilità di rateizzare le somme. Non era giusto né realistico che questa spada di Damocle pendesse sulle teste di milioni di italiani ancora piegati dalla crisi economica e sociale causata dal Covid. Il nostro emendamento, trasformato in ordine del giorno dal Governo, consentirà agli imprenditori e alle famiglie di italiane di poter ripartire in serenità”.



Così il deputato di Fratelli d’Italia Marco Osnato, capogruppo FdI in commissione Finanze alla Camera.