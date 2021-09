Governo, Prisco: ministero Interno chiarisca su ordine di non intervento

“Il governo e il ministero dell’Interno chiariscano l’inquietante vicenda sul rave di Valentano che si è svolto per 5 giorni nelle campagne vicino a Viterbo. Dopo l’interrogazione depositata da Fratelli d’Italia a prima firma Giorgia Meloni, oggi rinnoviamo la richiesta di calendarizzare un’informativa urgente del ministro Lamorgese. Fratelli d’Italia chiede di sapere se corrispondano al vero le rivelazioni riportate dal quotidiano La Verità che raccontano di un “ordine di non intervento” da parte delle Forze di polizia. Fdi rinnova questa richiesta da parte del gruppo già formalizzata al presidente della Camera Fico dal presidente del gruppo parlamentare, Lollobrigida per poter essere svolta quanto prima in Aula”.

Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco.