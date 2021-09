Affari sociali, Silvestroni: Governo lavori per tutelare persone affette da autismo

“Ringrazio Famiglie Unite per l’Autismo, per aver acceso con la manifestazione in Piazza Montecitorio i riflettori su una questione così delicata. È doveroso che le istituzioni riconoscano quanto prima che gli individui affetti da autismo hanno bisogno di maggiore attenzione. L’autismo è una condizione che accompagna le persone per tutta la vita, e non dobbiamo permettere che questa situazioni si trasformi in una realtà drammatica, amplificata da soprusi che ledono i diritti e la dignità delle persone. Il Governo lavori per garantire percorsi scolastici e lavorativi creati ad hoc per le persone autistiche. Lavori per appurare che le strutture residenziali presenti sul territorio siano adatte alla corretta gestione delle persone autistiche. Lavori per tutelare i bambini affetti da autismo, che hanno bisogno di cura e attenzione. Lavori per migliorare la vita a queste persone e alle loro famiglie”. Lo dichiara Marco Silvestroni, Capogruppo FDI alla Commissione Trasporti a Montecitorio.”

