Alitalia, Silvestroni: Draghi venga in aula. Governo faccia interesse Italia e intervenga su vertici Ita

“Tutti i partiti in piazza con i dipendenti Alitalia hanno chiesto al Governo Draghi di prendere direttamente in mano la vicenda Alitalia. In commissione Trasporti ho chiesto la convocazione urgente del Ministro Franco e del ministero Orlando per la prossima settimana, ma è comunque necessario che Draghi venga in Parlamento a relazionare sulla questione Alitalia. ITA deve rispettare la legge e il contratto collettivo nazionale per le assunzioni e le indicazioni della Commissione Trasporti della Camera. Che la società ITA, pubblica al 100% non rispetti la legge è una assurdità. Il Governo cominciasse a fare l’interesse dell’Italia e intervenga sui vertici societari di ITA per cancellare la vergognosa procedura di assunzione e applichi il punto da me inserito nella risoluzione approvata all’unanimità in Commissione Trasporti per garantire la totalità della forza lavoro nella cessione del ramo d’azienda da Alitalia a ITA”.

Lo dichiara Marco Silvestroni, Capogruppo FDI alla Commissione Trasporti a Montecitorio.

