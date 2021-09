Alitalia, Silvestroni: Su Ita sindacati danno fiducia a Governo, io no

“I sindacati danno ancora fiducia al Governo su ITA, io no. Draghi deve venire in aula a chiarire il disastroso accordo con Bruxelles: questo è il vero confronto che va riaperto. Basta con i rinvii e le false rassicurazioni: sbagliare è umano ma la perseveranza a distruggere il trasporto aereo non è sostenibile”.

Lo dichiara Marco Silvestroni, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo Fdi in commissione Trasporti.

Condividi