Giustizia, Bellucci: Istituzione tribunale famiglia proposta FdI che si concretizza

L’approvazione al Senato di un emendamento alla riforma del processo civile che mira a istituire un tribunale per la famiglia rappresenta una passo avanti verso una giustizia più giusta e capace di rispondere alle reali esigenze del contesto giudiziario italiano. La tutela degli interessi dei minori e della famiglia – con tutti i corollari che questo comporta – deve essere una priorità per una Nazione che vuole stare al passo in materia di Diritto e tutela degli interessi dei minori. Una tematica che avevo portato all’attenzione del Governo con un ordine del giorno presentato alla Camera durante la discussione della Riforma Cartabia e che chiedeva all’esecutivo l’istituzione di sezioni specializzate per la famiglia e per i minori all’interno dei tribunali. Adesso, grazie al voto unanime avvenuto al Senato, si pongono le basi per concretizzare una battaglia storica di Fratelli d’Italia e di tutta la Destra Italiana. La tutela della famiglia passa anche dalla capacità di offrire risposte adatte al fine di dirimere i contenziosi che in seno a essa possono sorgere senza mettere in secondo piano il superiore interesse dei minori che ne fanno parte.

