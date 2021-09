Green pass, Rotelli: Bene approvazione mio odg per riapertura discoteche

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione del mio ordine del giorno, che impegna il governo a prevedere, in base alla situazione epidemiologica, l’utilizzo del green pass anche in locali da ballo e simili. Ciò permetterebbe la riapertura nel pieno rispetto delle norme introdotte per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche che non hanno avuto ancora modo di ripartire da quasi due anni. Nell’accoglimento della proposta è stato determinante il modello emblematico utilizzato dall’Università della Tuscia che ha introdotto un sistema per la prenotazione online della presenza in aula da parte degli studenti, per lezioni o esami, che consente di verificare anche l’esistenza di un green pass valido”.

Lo dichiara Mauro Rotelli, deputato di Fratelli d’Italia.