Torino: Case popolari occupate abusivamente, Appendino non applica le regole

“Preoccupa che a Torino l’amministrazione Appendino continui a sottovalutare, senza intervenire, il problema delle occupazioni delle case popolari”. A dichiararlo è l’assessore della Regione Piemonte alla Semplificazione Maurizio Marrone, firmatario a fine 2020 di un protocollo con lo stesso comune di Torino.

“Il testo – prosegue Marrone – firmato a fine dicembre da Atc, Regione, Prefettura e Comune di Torino parla chiaro, indicando la possibilità di differire lo sgombero di un alloggio occupato non oltre un mese, o comunque entro tempi ristretti, dal primo sopralluogo delle forze dell’ordine. Non riesco quindi a comprendere per quale motivo i vertici della Polizia Municipale di Torino non applichino questa precisa indicazione, introdotta su richiesta della Regione Piemonte proprio per semplificare e sbloccare l’operato della Polizia, ma sottoscritta anche dal Vice di Appendino Sonia Schellino”.

Sulla questione è intervenuta anche Fratelli d’Italia, che con i candidati alle amministrative e l’On. Augusta Montaruli ha più volte preso posizione con presidi e raccolte firme. “Occorre denunciare senza se e senza ma come le occupazioni abusive degli alloggi Atc, spesso da parte di soggetti che hanno già beneficiato di assegni per rimpatri volontari mai mantenuti, calpestino il diritto alla casa delle famiglie in emergenza abitativa che attendono legalmente in graduatoria la casa popolare”.