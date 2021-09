DL Venezia, Rotelli: valuteremo provvedimento e vigileremo su risorse dedicate

“In un’Aula simil vuota, arriva blindato alla Camera il decreto legge sulla tutela delle vie d’acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia. Questa volta la sollecitazione all’attuazione di una normativa adeguata arriva dall’Unesco, che chiede al nostro Parlamento di deliberare in materia come se la nostra Nazione non avesse più la capacità di decidere in autonomia. La laguna di Venezia, interessata sia dal traffico crocieristico che da quello merci, poteva essere organizzata con l’attuazione del terminal di Marghera e la relativa banchina dedicata, come Fratelli d’Italia suggerisce da più di due anni. Ci riserviamo di valutare attentamente il provvedimento, vigilando sulle risorse messe in campo, sul loro efficace utilizzo e continuando a proporre emendamenti migliorativi nelle relative commissioni”.

Così in Aula il deputato di Fratelli d’Italia Mauro Rotelli, componente FdI in commissione Trasporti della Camera.