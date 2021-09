Meloni nomina Rastrelli responsabile del partito a Napoli

“Giorgia Meloni ha nominato Sergio Rastrelli responsabile del Partito per la città di Napoli. Con l’avvocato napoletano, interprete nella continuità di una famiglia importante per la storia della destra italiana, Fratelli d’Italia intende ripartire dopo le recenti polemiche e divisioni interne con lo slancio necessario per rappresentare nel migliore dei modi il partito della destra italiana. Tutti i ruoli cittadini di Partito sono ritenuti superati dalla nomina di oggi. Sergio nominerà adesso un comitato elettorale e i ruoli che riterrà opportuni. Alla fine della campagna elettorale verranno formalizzati il nuovo direttivo e i dipartimenti. Un ringraziamento va ad Andrea Santoro che ha guidato il Partito fino ad oggi e che ha scelto di rassegnare le dimissioni”.

Lo rende noto Giovanni Donzelli, responsabile nazionale organizzazione.