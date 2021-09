On. Francesco Lollobrigida in visita al porto e conferenza stampa. San Benedetto del Tronto, martedì 14 settembre ore 9:30

Domani, martedì 14 settembre, l’On. Francesco Lollobrigida, Capogruppo Fratelli d’Italia alla Camera, sarà in visita a San Benedetto del Tronto. L’appuntamento per la stampa è alle ore 9.30 alla Banchina Malfizia del Porto, per seguire la visita alla marineria e agli operatori portuali. A seguire, presso l’HARENA in Viale Oleandri, alle ore 10, è convocata una conferenza stampa; sarà l’occasione per fare il punto sulle proposte di Fratelli d’Italia ed anche sulle politiche per la città relative al porto e al comparto marittimo. Saranno presenti rappresentanti locali e regionali del partito.

