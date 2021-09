Ex Ilva, Rizzetto: Governo parla di transizione ecologica ma alla chetichella finanzia ex Ilva

“Non possiamo accettate il gioco delle tre carte portato avanti dal governo sulla pelle degli italiani. Sfruttando il mese di agosto l’Esecutivo alla chetichella ha inserito nel provvedimento a tutela delle vie di acqua di interesse culturale e per la salvaguardia di Venezia un finanziamento di quasi un miliardo per l’istituzione di una fantomatica nuova società che dovrà valutare i benefici e i costi dell’ex Ilva di Taranto. Da una parte il governo si riempie la bocca con la transizione ecologica, con tutti gli oneri che incomberanno sui cittadini, dall’altra continua a finanziare sotto traccia l’impianto siderurgico di Taranto. Fratelli d’Italia non può sottrarsi dall’evidenziare le assurde discrasie che caratterizzano questa maggioranza sgangherata”.



Così Walter Rizzetto, deputato di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula alla Camera.