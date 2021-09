Toscana: Vaccini, al via la commissione d’inchiesta chiesta da Fdi. Fantozzi Presidente

Successo di Fratelli d’Italia! Finalmente si è insediata la Commissione d’inchiesta sulla gestione della pandemia da parte della Regione Toscana, da noi fortemente voluta. Adesso potremo davvero capire cosa sia realmente accaduto durante l’emergenza pandemica. Se la commissione fosse stata istituita quando, ad aprile, lo aveva chiesto Fratelli d’Italia, avremmo evitato di perdere tempo prezioso” dichiarano il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, Francesco Torselli, ed il vice-capogruppo Vittorio Fantozzi, neo Presidente della Commissione d’inchiesta.

“Sono orgoglioso di questa attestazione di fiducia e ringrazio i commissari che mi hanno votato. Come Presidente avrò come obiettivo quello di cercare di capire, senza pregiudizi ideologici di alcun tipo, che cosa ha impedito alla sanità toscana di essere efficiente nella fase più acuta della pandemia. Ma anche cosa i cittadini toscani dovranno aspettarsi per i prossimi mesi una volta accertata la verità” fa sapere Fantozzi.

“Siamo soddisfatti del risultato raggiunto oggi, anche se sarebbe stato opportuno istituire la Commissione d’Inchiesta al momento opportuno, cioè quando la chiedemmo ad aprile. Noi non dimentichiamo i disastri commessi dal duo Giani-Bezzini: una drammatica campagna vaccinale, personale sanitario stanco e ridotto ai minimi termini, code e attese interminabili per accedere ai servizi sanitari. Vogliamo conoscere la verità su quanto avvenuto nella nostra Regione” dichiara Francesco Torselli, capogruppo di Fratelli d’Italia nel Consiglio regionale toscano.