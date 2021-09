Trasporti, Deidda: dal ministero dei trasporti totale incompetenza e menefreghismo

“A costo di risultare noioso, prova ne sono i comunicati stampa dei numerosi atti parlamentari, interrogazioni e ordini del giorno, che ho presentato non ottenendo risposte e, a volte, solo formalismi procedurali che non chiarivano nulla. Continuo a sostenere che, dal Ministro Toninelli alla De Micheli, e oggi con Giovannini, non si capisce se sul tema trasporti ci sia un totale menefreghismo o impreparazione, ma di sicuro c’è una dose di intollerabile arroganza perché non ascoltano o non si vogliono confrontare”, dichiara Salvatore Deidda, Deputato di FdI;

“Già in passato, mi sono fatto portavoce della denuncia della FASI, la Federazione delle Associazioni degli emigrati Sardi, in merito ad una dicitura erronea tra le agevolazioni dedicate agli emigrati nel primo bando sulla tratta Civitavecchia-Arbatax-Cagliari. Il Governo, all’epoca, approvò un ordine del giorno ma, anche nel secondo bando, la dicitura risultò nuovamente errata. Ora, siamo arrivati addirittura alla cancellazione della tratta”, conclude l’esponente di FdI