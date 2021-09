Immigrazione, Ferro: altri sbarchi? Manifesta incapacità del Ministro Lamorgese

“Altri sbarchi, altri immigrati: oltre 640 in un solo giorno che portano nuovamente al collasso l’hotspot di Lampedusa e consacrano il fallimento delle inesistenti politiche migratorie del Ministro Lamorgese e del governo Draghi. Un esodo che non accenna ad arrestarsi e di cui il Ministro dell’Interno è responsabile in prima persona. In attesa di conoscere dall’informativa della Lamorgese voluta da Fratelli d’Italia su come sia stato possibile consentire lo svolgimento del rave illegale nel viterbese, chiediamo al Ministro le immediate dimissioni per manifesta incapacità nel gestire questa continua invasione di immigrati”.

Così in una nota, Wanda Ferro, vicecapogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia.