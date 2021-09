Intelligence, Urso: Copasir esamina relazione ispettori del Dis

Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, nella seduta odierna ha affrontato due tematiche: l’esame della relazione conclusiva della inchiesta interna disposta ai sensi dell’articolo 34 della legge n. 124 del 2007 e l’esame di uno schema di regolamento ai sensi dell’articolo 32 della legge n. 124 del 2007.

In merito alla prima ha esaminato in modo approfondito la relazione degli ispettori del Dis, in esito alla inchiesta attivata in data 20 maggio 2021 su impulso del Comitato stesso, prendendo atto delle conclusioni in essa contenute. Con riferimento al secondo argomento all’ordine del giorno il Comitato ha avviato l’esame di uno schema di regolamento interno al personale del comparto intelligence con la relazione svolta dall’on. Enrico Borghi. Il seguito del dibattito e l’approvazione del parere avranno luogo la prossima settimana”.

