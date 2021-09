Sicurezza, Prisco: depositati emendamenti per potenziamento Forze dell’Ordine e Vigili del fuoco

“Fratelli d’Italia chiede a governo e maggioranza di destinare maggiori risorse al personale della Forze dell’Ordine e dei vigili del fuoco. Consideriamo prioritario il rafforzamento degli organici dedicati alla sicurezza e al soccorso pubblico degli italiani e della Nazione, anche alla luce delle gravi carenze di personale dovute ai tagli alla spesa imposti dai governi che si sono succeduti. Per questa ragione, abbiamo depositato nelle commissioni Affari Costituzionali, Bilancio, Difesa e Giustizia, degli emendamenti alle disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2021 con lo scopo di destinare risorse aggiuntive per l’assunzione di nuovo personale o per il pagamento degli straordinari. Ci auguriamo che su emendamenti così importanti, tutti i partiti possano appoggiare le nostre proposte, un’azione fattiva per dare rinforzi al lavoro delle nostre donne e uomini in divisa”.



Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Emanuele Prisco, responsabile dipartimento Forze dell’Ordine e Vigili del Fuoco di FdI.