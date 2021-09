Ue, Fitto: su politiche migratorie l’Ue deve cambiare approccio

“Elencare i successi è sempre più facile che fare autocritica sui fallimenti. Per questo alla presidente della Commissione europea von Der Leyen,

oggi in aula a Strasburgo parlando dello Stato dell’Unione, ho ricordato che l’unione Europea deve cambiare l’approccio sulle politiche migratorie: deve iniziare a difendere le sue frontiere e non far gravare dell’accoglienza sugli Stati confine, a cominciare dall’Italia. Ma per fare questo servono politiche meno ipocrite: continuiamo a versare miliardi alla Turchia mentre poco o nulla si fa per bloccare le partenze dalla Libia”.

Così il copresidente del gruppo Ecr al Parlamento europeo Raffaele Fitto durante il suo intervento in Plenaria a Strasburgo sullo Stato dell’Unione.