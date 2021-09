Canada: primo congresso del comitato tricolore per gli italiani nel mondo

Si dice che gli italiani siano superstiziosi. I nostri connazionali in Canada danno dimostrazione del contrario scegliendo di svolgere venerdì 17 settembre il primo congresso del Comitato Tricolore per gli italiani nel mondo e della Lista Civica Tricolore che verrà presentata nella circoscrizione consolare di Vancouver. Si tratta, hanno detto gli organizzatori Giovanni Trigona e Maria Teresa Balbo, di “una iniziativa che lanciamo nel segno di un impegno patriottico, sociale, civile a favore della collettività italiana”. All’iniziativa è giunto il messaggio dell’On.Roberto Menia col dipartimento italiani nel mondo che, assieme al saluto della presidente Meloni, ha voluto rimarcare come “gli italiani all’estero rappresentano un’enorme ricchezza per il Paese, non solo morale e culturale ma anche economica: sei milioni di cittadini italiani che vivono all’estero, sessanta milioni di oriundi, significano oltre 100 miliardi di euro prodotti dall’altra Italia”. Il made in Italy, l’Italian Style, fiore all’occhiello del nostro paese, restano inimitabili.

Intanto, dall’altra parte del Canada, fervono i preparativi per la presentazione della lista civica tricolore per l’elezione del Comites nella circoscrizione di Toronto, grazie soprattutto all’impegno del prof Francesco Braga, presidente del Circolo Canada 1 di FdI e del delegato del Ctim Franco Misuraca. Gran fermento, insomma, ed un entusiasmo contagioso che coinvolge i nostri militanti e amici di ogni continente.