Covid, Cirielli a De Luca: Attacca Meloni perché ha paura della verità

“De Luca attacca Giorgia Meloni per nascondere i suoi disastri. Probabilmente l’arrivo della nostra leader in Campania inquiete timore al governatore, il quale è solito alzare il tiro dello scontro politico quando è in grossa difficoltà ed ha paura che i cittadini conoscano la verità”. Lo dichiara, in una nota, il deputato campano di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Nella sua recente visita a Battipaglia e Salerno, Giorgia Meloni ha proposto tutto quello che lui in Campania e gli alleati di governo del suo Pd non hanno fatto per scuola, commercio, trasporti pubblici, cure domiciliari, tracciamento del Covid. Un evidente fallimento amministrativo e politico, quello di De Luca, mascherato dai consueti monologhi del venerdì su Facebook, che ormai non fanno ridere più a nessuno. De Luca, prima di parlare della Meloni o di altri, si faccia un esame di coscienza” conclude Cirielli.

