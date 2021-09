FdI, Bignami: A Bologna ennesima aggressione a banchetto, nostro volontario in ospedale

“Anche questa mattina registriamo l’ennesima aggressione ai danni di un banchetto di Fratelli d’Italia a Bologna dove nostri militanti hanno subito l’ennesima violenza. Uno dei volontari è ora in ospedale per accertamenti. Continuiamo a ritenere necessario il confronto delle idee rifiutando qualsiasi degenerazione violenta che pure molti alimentano. Ringraziamo le Forze dell’ordine per il pronto intervento, così come il personale paramedico che ha assistito il nostro volontario. Ringraziamo anche per le telefonate di solidarietà che stanno arrivando, ma per onestà dobbiamo evidenziare come il clima di caccia all’uomo alimentato da qualcuno nei confronti di FdI renda ipocrite alcune di queste manifestazioni di vicinanza. Fratelli d’Italia continua a ritenere il confronto e il dibattito essenziali per la democrazia, rigettando qualsiasi genere degenerazione violenta. È incredibile che nel 2021 invece vi sia chi usa ancora la violenza politica e verbale come strumento”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.