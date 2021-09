Alitalia, Rampelli: Lufthansa può comprare marchio e le rotte, l’economia è di tutti tranne che degli italiani

“La messa a gara del marchio Alitalia costituisce un affronto inaccettabile per gli interessi nazionali. Lufthansa, Air France, o Air China possano acquistare il famoso simbolo tricolore, convertire una parte dei loro aerei sostituendo il logo, e accaparrarsi le rotte internazionali verso l’Italia. In pratica con 280 milioni di euro potranno gestire un flusso turistico che qui genera 40 miliardi di euro. Se a questo si aggiungono on line travel agencies, (le Ota) come Booking.com che cannibalizza le nostre strutture ricettive con commissioni folli e accordi capestro senza versare un solo centesimo al nostro erario, è gioco facile capire come anche il Governo presieduto da Mario Draghi si sia arreso all’alleanza tra tecnocrazia europea e grande finanza. Ci ritroveremo a rimpiangere Alitalia come oggi si fa con lo Sme e l’industria agroalimentare in mano a stranieri”.

È quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia.