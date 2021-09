Difesa, Rizzetto: servono azioni contro incuria delle ex caserme Montezemolo e Vinicio Lago

“Va portato avanti il progetto di sdemanializzazione delle strutture delle ex caserme Montezemolo e Vinicio Lago, che meritano destinazioni al servizio della comunità. Mi attiverò in questo senso promuovendo delle interlocuzioni con il ministero della Difesa in piena condivisione delle proposte avanzate da Antonio Di Piazza, candidato sindaco di Palmanova, che da tempo evidenzia la necessità di avviare un iter per valorizzare queste strutture.”

E’ quanto dichiara il deputato di Fratelli d’Italia, Walter Rizzetto, coordinatore del Friuli Venezia Giulia per il partito. “Assurda – continua il deputato – l’attuale situazione: gli edifici di interesse storico della ex caserma di Montezemolo si trovano in stato di abbandono con rischi anche per la sicurezza a causa del pericolo di crolli. Mentre l’ex caserma Vinicio Lago è in condizioni precarie da un punto di vista igienico-sanitario ed è interessata addirittura dalla presenza di coperture Eternit. Problematiche che creano forte disagio anche per chi vive nelle abitazioni adiacenti a questi edifici. Sosterremo quindi l’istituzione di un tavolo con la Commissione Paritetica, l’Agenzia del Demanio e il Ministero per individuare soluzioni adeguate e condivise – conclude Rizzetto.”

