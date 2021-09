Fondi europeu, Procaccini: Roma ha perso troppe occasioni, bene le proposte di Michetti

“Ritengo di fondamentale importanza e di grande interesse per il futuro di Roma che Enrico Michetti abbia inserito nel suo programma iniziative per consentire alla capitale di ottenere maggiori finanziamenti europei. Serve un’azione più incisiva rispetto all’immobilismo della Raggi, partecipando ai bandi UE da protagonista e non accontentandosi delle briciole. Sono troppe le occasioni perse da Roma negli ultimi anni, milioni di euro della UE lasciati per strada per inefficienza e inerzia. Anche l’impegno di Michetti per portare a Roma l’Agenzia europea della cultura è un passaggio importante per assegnare alla città un ruolo all’altezza delle potenzialità del suo immenso patrimonio artistico e culturale. Sono iniziative che avranno il mio sostegno e quello del gruppo di Fratelli d’Italia a Bruxelles “.

È quanto afferma l’europarlamentare di FDI-ECR, Nicola Procaccini in merito alle proposte esposte oggi dal candidato sindaco di Roma per il centrodestra, Enrico Michetti.