Green Pass, Ferro: De Luca attacca Fdi e difende l’indifendibile

“Fanno sorridere le dichiarazioni del collega del Pd Piero De Luca, che accusa il vaccinato Francesco Lollobrigida di strizzare l’occhio ai no vax e di usare toni inappropriati sul green pass. Il vicepresidente del Gruppo Pd alla Camera, rasentando il ridicolo, accusa Fratelli d’Italia e difende l’indifendibile, un provvedimento che non ferma i contagi, danneggia l’economia e che limita la libertà e il diritto al lavoro. Sentir parlare di difesa della salute gli stessi che, in piena pandemia, preconizzavano gli aperitivi ai Navigli, invitavano ad ‘abbracciare un cinese’ e che spalleggiavano il ministro Speranza nel suo tentativo di occultare i verbali su cui il governo ha fatto alcune scelte che hanno portato alle chiusure di molte attività è davvero qualcosa di molto divertente. Ma a tutto c’è un limite e gli italiani, ben presto, glielo dimostreranno”.

Lo dichiara Wanda Ferro, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera dei deputati.