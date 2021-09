Green Pass, Lollobrigida a Fico: Aula avrebbe potuto adottarlo sin da subito, non è governo che dà regole a Parlamento

“Al presidente Fico ricordiamo che non è il Governo a dare regole al Parlamento. Sarebbe una palese violazione dei dettami costituzionali in materia di separazione dei poteri. Se la maggioranza fosse stata davvero convinta dell’utilità del green pass, in regime di autodichia avrebbe adottato questo strumento da subito per l’Aula. Abbiamo evidenziato fin dal 6 agosto questa contraddizione che dimostra quanto nemmeno i partiti che impongono le regole agli italiani hanno mostrato la ferma volontà di rispettarle, dando l’esempio. Ci siamo battuti e ci battiamo contro questo inutile strumento, ma se le regole valgono per i cittadini a maggior ragione, e prima, dovrebbero valere per i parlamentari”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida, replicando a quanto affermato dal presidente della Camera, Roberto Fico.