Trasporti, Silvestroni: vertici ITA smentiscano subito chiamate ad personam

Venga subito smentita ufficialmente dai vertici ITA l’avvio da domani delle chiamate ad personam del personale da assumere. E’ una pazzia che anni di professionalità e milioni di euro spesi in formazione del personale specializzato Alitalia vadano in fumo in questo modo. I vertici di ITA devono avere il coraggio di metterci la faccia perché gestiscono una società al 100% pubblica: spero che domani in audizione in Commissione Trasporti daranno risposte che possano essere ascoltate in Web TV e non secretando l’audizione, dando una immagine poco trasparente e di una piccola società di Trasporto Aereo.

Così Marco Silvestroni, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FDI in Commissione Trasporti.