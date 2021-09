Disordini alle poste: solidarietà a carabinieri feriti

“Esprimiamo la nostra vicinanza ai militari che stamane sono stati aggrediti nelle vicinanze di un ufficio postale di Trieste dopo essere intervenuti in una lite per placare gli animi e garantire la sicurezza delle persone presenti. Condanniamo fermamente ogni atto di violenza e riteniamo assurdo che questi episodi coinvolgano chi, con dedizione e senso del dovere, mette ogni giorno a rischio la propria incolumità per il bene comune”.



E’ quanto dichiarano in una nota congiunta i deputati di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida – capogruppo alla Camera – e Walter Rizzetto – coordinatore regionale del FVG.