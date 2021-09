Giustizia, Delmastro: Cartabia si dimetta se non ha maggioranza politica per riforme

“Cartabia alza bandiera bianca, ma non si dimette. Secondo il Ministro della Giustizia le riforme saranno un compromesso al ribasso perché “la maggioranza è troppo ampia”. Il tema non è la maggioranza troppo ampia, ma la balcanizzazione interna alla maggioranza. Si tratta di una candida, ma catastrofica ammissione della paralisi di governo che rende ragione della scelta di Fratelli d’Italia di non far parte di una maggioranza senza coesione. Se un Ministro registra di non avere una maggioranza politica per le riforme necessarie deve dimettersi, non commentare amaramente la sua fatale irrilevanza. Rimane misteriosa, a queste condizioni, la sua permanenza al governo che, evidentemente, trova giustificazione solo nel fascino della comoda seduta ministeriale”

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato e responsabile Giustizia di Fratelli d’Italia.