Confronto vertice ITA, Silvestroni: Altavilla mi ha lasciato sconcertato

“Al confronto con il vertice di ITA in Commissione Trasporti, Altavilla mi ha lasciato sconcertato. Nella nuova compagnia voluta dal Governo e dall’Unione Europea ci saranno lavoratori senza tutele del contratto nazionale di riferimento, con un regolamento aziendale che decurta la paga anche del 50 per cento, con tabelle dei contratti che sono peggio di quanto ci si potesse aspettare. Per i lavoratori dei call center non c’è certezza che il servizio rimanga in Italia, nonostante le rassicurazioni, e ci sono molte perplessità anche per la gestione dei fornitori Alitalia. Questa è la misera fine a cui il “Governo dei migliori” ha condannato la gloriosa tradizione dell’aviazione civile Italiana.”

Lo dichiara Marco Silvestroni, Capogruppo FDI alla Commissione Trasporti a Montecitorio.