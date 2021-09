Covid, FdI: Bene ok a odg su numero alunni in scuole terremotati

“Esprimo soddisfazione per l’approvazione dell’ordine del giorno di Fratelli d’Italia al Decreto Covid che impegna il governo a valutare di prevedere nei territori del sisma una deroga al numero minimo e massimo di alunni per classe, per ciascun tipo e grado di scuola, finalizzata alla rigenerazione sociale dei nostri territori. La scuola è il cuore della ripartenza, ma nei comuni del cratere anche andarci può diventare un problema, non da ultimo a causa della complessità della burocrazia. Anche su questa tematica FDI si dimostra in prima linea, come lo è da cinque anni al fianco dei territori terremotati, cercando di impegnare concretamente il Governo a trovare una soluzione prevedendo una deroga per assicurare a tutti gli studenti il diritto ad una scuola di qualità”.

Così Paolo Trancassini e Lucia Albano, deputati di Fratelli d’Italia.

Condividi