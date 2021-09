Fisco, Osnato: Bene viceministro Castelli su stop rincari con riforma catasto

“Fratelli d’Italia prende atto con soddisfazione delle parole del viceministro Castelli che, rispondendo al mio question time in commissione Finanze, ha dichiarato che non ci saranno i paventati aumenti derivanti da un’eventuale riforma catastale. Vengono scongiurati, almeno per il momento, ulteriori rincari delle imposte sugli edifici che già gravano sui cittadini e limitano la ripresa economica del Paese attraverso lo sviluppo dell’edilizia. Ci auguriamo che dalle parole il governo passi ai fatti”.

Lo dichiara Marco Osnato, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Finanze alla Camera.