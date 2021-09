Green Pass bis, Lollobrigida: ennesima occasione mancata per contrastare distorsioni create da Rdc

“Come si fa essere contrari al controllo della legalità?”. Lo ha chiesto nell’Aula della Camera il capogruppo di Fratelli d’Italia Francesco Lollobrigida a proposito del parere contrario e della conseguente bocciatura dell’odg a sua prima firma che avrebbe impegnato il governo a disporre l’immediata sospensione dell’erogazione del reddito di cittadinanza almeno in tutti i casi in cui non sia ancora stata completata la verifica in ordine alla sussistenza di tutti i requisiti. “Questa è l’ennesima occasione mancata per contrastare le distorsioni generate dai mancati controlli” aggiunge Lollobrigida in una nota. “Con la bocciatura di questo odg cade l’ipocrita maschera di chi, al governo e in maggioranza, a parole si dice disposto a cancellare questa misura ma alla prova dei fatti si muove nella direzione opposta. Oltre tutto, costituendo il Rdc una voce molto rilevante del nostro bilancio nazionale, approvando il nostro atto di indirizzo si sarebbero create quanto meno le condizioni per vagliare la possibilità di impiegare quelle risorse per sostenere le numerosissime imprese ed esercizi commerciali duramente colpiti da oltre un anno di chiusure ed estremi sacrifici. Fratelli d’Italia – conclude Lollobrigida – non smetterà mai di battersi per contrastare questa tossina di Stato che è il reddito di cittadinanza: un veleno che inquina il mercato del lavoro e finisce per lo più nelle tasche di delinquenti e truffatori”.

