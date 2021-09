Prosecco, De Carlo: il governo difenda i nostri prodotti da un’Europa che non ci tutela. Creare gruppo di lavoro al Mipaaf    

“E’ notizia di oggi che la Croazia ha presentato la domanda per la registrazione del Prosek. La nostra Nazione dunque è nuovamente sotto attacco da un’Unione Europea che non solo non fa nulla per impedirlo, ma che attua continuamente azioni discriminatorie nei confronti dei prodotti italiani tentando di erodere i nostri mercati. E sapete perchè? Perchè il nostro governo è percepito debole dando l’immagine che tutti possano fare come vogliono sulla pelle degli italiani. Così come è accaduto con il rave di Viterbo, dove un ‘orda di illegalità da tutta Europa si è riversata, indisturbata, su un terreno agricolo per giorni con un ministro dell’Interno assente. Quindi il ministro Patuanelli dia la sveglia al suo governo e dica all’Europa di mettere giù le mani dal prosecco: solo così ci troverà al suo fianco” così il senatore Luca De Carlo, responsabile nazionale Agricoltura di Fratelli d’Italia intervenendo in Aula dopo l’informativa del ministro Patuanelli sulla questione Prosek croato. “Il governo deve dimostrare unità di intenti e compattezza così da non essere percepiti come la Cenerentola d’Europa, altrimenti saremo sempre costretti a difenderci, oggi con il prosecco e domani con il Nutriscore. Per questo chiediamo, con lo spirito patriottico che ci caratterizza, di creare un gruppo di lavoro all’interno del suo ministero che si occupi della tutela dei nostri prodotti – magari affiancato dall’avvocatura – e che consenta al Ministero di programmare e pianificare in maniera strategica di un settore, quello primario, che è da sempre il motore trainante dell’Italia” conclude De Carlo.

