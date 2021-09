Ragazza violentata a Barletta, Cirielli: “Tunisino venga espulso, Lamorgese si dimetta” 

“Espulsione immediata per il tunisino arrestato a Barletta, accusato di violenza sessuale, sequestro di persona e lesioni nei confronti di una giovane donna. Sconti il massimo della pena in Tunisia, una Nazione che, tra l’altro, da tempo riceve aiuti finanziari dall’Italia senza collaborare al massimo per evitare l’immigrazione irregolare di tunisini e senza riaccogliere come sarebbe giusto nelle patrie galere i loro criminali”. Lo dichiara, in una nota, il deputato e Coordinatore della Direzione Nazionale di Fratelli d’Italia Edmondo Cirielli: “Siamo di fronte ad un ennesimo episodio drammatico di violenza compiuto da un extracomunitario nella nostra Nazione. E la colpa è tutta delle politiche immigrazioniste di Pd e M5S e soprattutto del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese che, invece di blindare le frontiere, continua a favorire l’ingresso di migliaia di immigrati clandestini e a non garantire la sicurezza degli italiani. Lamorgese si faccia un esame di coscienza e si dimetta” conclude Cirielli.

