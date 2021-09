Scuola, FdI: Meno alunni per classe e test salivari gratuiti (video)

“Sulle mascherine nelle aule per i bambini vaccinati non c’è alcuna giustificazione alla deroga voluta dal ministro Bianchi. Si tratta di una grave forma di bullismo. Diminuzione del numero degli alunni per classe, installazione di sistemi di areazione e monitoraggio con test salivari rapidi e gratuiti: queste sono le misure più urgenti che Fratelli d’Italia chiede al governo per evitare che si ritorni, anche solo ad ipotizzare, la Didattica a distanza”.

Così in aula i deputati di Fratelli d’Italia Maria Teresa Bellucci e Paola Frassinetti durante il question time al ministro dell’Istruzione Bianchi.

Condividi