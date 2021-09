Alitalia, Silvestroni: mozione per chiedere al Governo di fare interessi dell’Italia

“È quanto mai curioso che due anni fa Lufthansa si era resa disponibile a comprare Alitalia solo limitatamente al personale di volo, escluso il personale di terra e della manutenzione, con la metà degli aerei e con un numero di dipendenti non superiore ai 3000, con contratti indipendenti dagli obblighi del contratto nazionale di lavoro. Ed è esattamente quello che è stato fatto in questi giorni dai vertici di ITA. Una compagnia aerea al 100% pubblica in questo momento storico per l’Italia deve essere un soggetto su cui fare affidamento per la crescita economica e sociale dell’Italia, e invece siamo qui a parlare di un fallimento annunciato e di un piano industriale inadeguato che solo noi di Fratelli d’Italia abbiamo bocciato. Noi chiediamo anche in questa “mozione Alitalia” che il Governo faccia l’interesse dell’Italia”.

Così Marco Silvestroni, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Trasporti annunciando in Aula la mozione Alitalia-ITA.