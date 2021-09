Bilancio, Zucconi: grave incremento di un miliardo di euro per Rdc

“Troviamo grave che nell’assestamento di Bilancio vengano incrementate di un miliardo di euro le risorse per il reddito di cittadinanza. Fratelli d’Italia ritiene questa misura un fallimento sia perché viene percepita anche da chi non ne ha diritto, sia per quanto riguarda l’inserimento al lavoro, essendo i navigator gli unici ad aver trovato occupazione. Anche la maggioranza ha ammesso la necessità di migliorare questa misura e se molti parlamentari potessero votare in coscienza, voterebbero il nostro odg ma la linea politica viene dettata dalle sinistre di governo, Pd e 5stelle. FDI chiede di revocare queste ingenti risorse e destinarle a reali misure al contrasto della povertà o verso la riduzione di un cuneo fiscale gravoso: ciò permetterebbe alle persone di avere una propria dignità esistenziale, lavorativa e sociale”.

Cosi in aula Riccardo Zucconi, deputato di Fratelli d’Italia e capogruppo FdI in commissione Attività Produttive.