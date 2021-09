Alitalia, Lollobrigida: Governo riceva sindacati e ascolti lavoratori

“Il governo riceva i sindacati e ascolti le ragioni dei lavoratori dell’Alitalia. La scelta delle forze di maggioranza di non aver dato, ieri in Parlamento, indirizzi all’esecutivo anche in questo senso, come aveva richiesto Fratelli d’Italia, è irresponsabile. Avevamo, purtroppo, denunciato il rischio che questa decisione avrebbe acuito le tensioni, portando con ogni probabilità a episodi di violenza dei quali sono vittime le forze dell’ordine. A loro va la nostra totale solidarietà proprio come nei giorni passati abbiamo avuto modo di esprimerla ai lavoratori di Alitalia e alle loro famiglie”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.