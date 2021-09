Alitalia, Rampelli: a Fiumicino con i lavoratori. Il Governo sta sbagliando tutto

“Sono stato alla manifestazione indetta da tutti i sindacati di Alitalia a Fiumicino, ho raccontato con tutto il garbo possibile e senza strumentalizzare, quanto accaduto ieri a Montecitorio. L’ho fatto perché gli animi erano caldi e il governo sta sbagliando tutto, pensando di poter far licenziare da un’azienda totalmente pubblica migliaia di persone facendo gestire questa ignobile azione di macelleria sociale a un pallone gonfiato, il neo presidente della neo low cost italiana (ITA) Altavilla, che si rifiutata di parlare coi sindacati, fa secretare i lavori di commissione, fa schermare le conversazioni istituzionali e propone per email assunzioni, anche a parte dei licenziandi, a poco più di metà dello stipendio. Si tratta di un Giavazzi boys, che se proseguirà con questo atteggiamento dovrà essere immediatamente sostituito perché questa fase delicata la deve gestire un mediatore, non un macellaio. La mozione di cui sono primo firmatario, che ha fatto gettare la maschera al governo e spaccato la maggioranza, sarà comunque discussa e tra 10 gg vedremo chi difenderà l’Italia dalle aggressioni straniere, chi saprà dire a Draghi che deve fare il Capo del Governo italiano e non il candidato a Commissario europeo compiacente alla Germania, chi imporrà zero licenziamenti e conservazione del contratto nazionale, con stipendi immodificabili per legge. Perché tra le tante cose bislacche che accadono in politica una la impediremo: che lavoratori e famiglie paghino il prezzo di gestioni fallimentari e truffaldine, giri di affari su dismissioni, esternalizzazioni, forniture, costo carburante, rate di leasing, svendita appostamenti, regali a low cost, con governi compiacenti quando non complici. Il trasporto aereo in Italia è un business di cui devono beneficiare gli italiani”.

E’ quanto ha dichiarato il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia commentando con i giornalisti la sua partecipazione alla manifestazione dei lavoratori di Alitalia a Fiumicino.