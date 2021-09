Puigdemont, Fitto e Fidanza: arresto atto dovuto nell’ambito della collaborazione tra Spagna e Italia

“Come noto crediamo nell’unità degli stati nazionali e siamo contro il secessionismo, in Spagna come in Italia. Ma al di là di ogni valutazione politica, l’arresto dell’ex presidente catalano Puigdemont è un atto dovuto, nell’ambito della leale collaborazione tra i sistemi giudiziari e di polizia spagnolo e italiano. Non crediamo spetti all’Italia fare valutazioni sugli ordinamenti giudiziari di paesi democratici e amici come la Spagna. Puigdemont è accusato del reato di sedizione e deve risponderne davanti alla giustizia spagnola”.

Così in una nota il copresidente del gruppo Ecr, Raffaele Fitto e il capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento europeo, Carlo Fidanza.