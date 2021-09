Embraco, Delmastro: Giorgetti continua linea fallimentare ex Ministro Calenda

“Sulla crisi aziendale Embraco Giancarlo Giorgetti continua la triste linea fallimentare dell’ex ministro Carlo Calenda. La delusione esternata dai tanti lavoratori che ieri hanno incontrato l’attuale titolare dello Sviluppo economico rivela non soltanto il grave stallo della trattativa, con il tavolo di concertazione non ancora convocato dal Mise, ma indica soprattutto la confusione e la mancanza di progetti su come risolvere la crisi. Ci sono centinaia di famiglie che da anni aspettano un segnale chiaro da parte delle istituzioni e che invece continuano a essere colpevolmente abbandonate in un limbo nel quale spicca la totale assenza di visione e di idee. Dai rappresentanti del governo Draghi ci saremmo aspettati quanto meno una netta discontinuità rispetto agli innumerevoli errori commessi in passato da parte di chi non aveva neanche l’ardire di farsi appellare come il governo dei migliori”.

Lo dichiara Andrea Delmastro, deputato di Fratelli d’Italia.