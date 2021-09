Ambiente, Rotelli: finalmente approvato Bonus Idrico. Fondamentale per distretto ceramico

“Il Ministro dell’Ambiente ha finalmente firmato il decreto attuativo del bonus idrico. Si tratta di un provvedimento a lungo atteso e per il quale mi batto da tempo. Già nel mese di maggio del 2020 ho presentato, al riguardo, una proposta poi recepita dalla maggioranza con un emendamento della collega Rotta alla Legge di Bilancio, per inserire anche l’acqua tra i beni preziosi da tutelare. Prima di allora, infatti, non figuravano simili incentivi per favorire il risparmio idrico. Ora, con la sottoscrizione della firma del Ministro, si compie un ulteriore passo in avanti nella tutela dell’ambiente che potrà avere ricadute importanti dal punto di vista economico, soprattutto per le aziende del distretto della ceramica. Con il previsto stanziamento di 20 milioni di euro per contributi massimo fino a 1000€ per sostituire sanitari e rubinetti appositamente pensati per minimizzare l’impiego di acqua, si introduce una premialità per tutti i cittadini che si attiveranno per il risparmio idrico. Finalmente si attua il primo passo di un percorso orientato verso il mercato internazionale, dove, già da tempo, la lotta agli sprechi e l’attenzione puntata al risparmio di risorse finite come l’acqua rappresentano una costante irrinunciabile”.



Così in una nota il deputato di Fratelli d’Italia, Mauro Rotelli.