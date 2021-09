Copasir, Urso: audito il capo della polizia Giannini. Focus sulle nuove modalità di contrasto alle minacce del terrorismo jihadista

“Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica ha audito il Capo della Polizia Lamberto Giannini, soffermando la sua attenzione sulle nuove modalità di contrasto al terrorismo jihadista anche in riferimento alle possibili conseguenze della restaurazione del regime talebano in Afghanistan e dei pericoli indotti dalla radicalizzazione dei soggetti più vulnerabili.

Si sono inoltre affrontati i temi: della criminalità organizzata e del contrasto alle possibili infiltrazioni criminali nell’utilizzo degli stanziamenti connessi con il PNRR; dell’immigrazione clandestina; dell’ordine e sicurezza pubblici; della minaccia cyber e del ruolo della Polizia postale in tale contesto”.



È quanto rileva il senatore Adolfo Urso, presidente del Copasir

