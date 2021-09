“Bene la decisione del Governo di candidare Roma Capitale ad ospitare l’Esposizione Universale del 2030. Fratelli d’Italia ha sostenuto fin dall’inizio questa proposta perché siamo convinti che la Città Eterna abbia tutte le carte in regola per vincere questa sfida internazionale. L’EXPO rappresenta un’occasione imperdibile di sviluppo e ricchezza per Roma e l’Italia intera ed è fondamentale lavorare senza sosta per coglierla”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.