Roma, Meloni: adesione a manifesto conservatore smentisce falsa narrazione su centrodestra

“Ho sottoscritto con convinzione, anche in qualità di presidente del partito dei conservatori europei, il manifesto “Conservatore per Roma” promosso dall’associazione Guido Carli e da numerose realtà popolari, cattoliche, liberali e conservatrici a sostegno di Enrico Michetti. Credo fermamente che l’azione politica debba essere guidata da dei valori forti di riferimento. La difesa della libertà, dell’identità, della memoria nazionale, delle radici classiche e cristiane dell’Europa, dell’idea di Patria sono i valori su cui costruire oggi le basi per il riscatto di Roma e presto quello della Nazione. L’adesione al Manifesto in pochi giorni di oltre duecento personalità del mondo accademico, della cultura, del mondo produttivo e delle professioni smentisce la falsa narrazione di un centrodestra privo di qualità e di classe dirigente per il governo di Roma e dell’Italia”.

Lo dichiara il presidente di Fratelli d’Italia e dei Conservatori europei (Ecr Party) Giorgia Meloni.