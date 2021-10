Bignami: professore università Bologna venga allontanato da cattedra

“Come denunciato dai giovani di Azione Universitaria, il professore Andrea Morrone, docente di diritto costituzionale all’Università di Bologna, ha ritenuto di presentare Fratelli d’Italia, ai propri studenti durante la lezione tenutasi ieri del suo corso, come un “partito fascista”, con “frange estreme”, una Destra che in “Europa preoccupa” arrivando ad affermare che Giorgia Meloni riterrebbe “Benito Mussolini un grande statista”, precisando che quanto detto non era un “giudizio personale, ma che sono dati, una carta d’identità”. Nel suo delirio puntualmente documentato dai giovani di FdI, il sedicente professore è arrivato a sostenere che FdI “è il partito più islamista come contenuto” e che FdI ha “un’idea della politica netta e chiara: neofascismo, si, perchè no?”. Se il prof. Morrone avesse espresso queste opinioni in un bar o in una conversazione privata non ce ne cureremo di sicuro. Ma il fatto che costui pretenda di insegnare ai propri studenti concetti come questi dimostra ancora una volta che qualcuno pretende di strumentalizzare il proprio ruolo di docente per scopi faziosi e propagandistici traendo i dettami di imparzialità e terzietà che dovrebbero invece guidarlo. Ci auguriamo, senza farci troppe illusioni, che il professore Morrone venga allontanato dalla cattedra”.

Lo dichiara Galeazzo Bignami, deputato di Fratelli d’Italia.