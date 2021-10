Catasto, Lollobrigida: forze centrodestra lascino a proprio destino Governo tasse

“Nonostante le promesse sul no a nuove tasse, il presidente del Consiglio Mario Draghi annuncia che la riforma fiscale conterrà l’intervento sul catasto. Proposta a cui hanno espresso la propria contrarietà sia Confedilizia sia Confcommercio. Fratelli d’Italia da tempo aveva denunciato le sue preoccupazioni: già a maggio, nel corso di un mio intervento in Aula, avevo sottolineato che nel Pnrr è previsto l’aumento delle tasse e la revisione degli estimi catastali che, inevitabilmente, porterà a un incremento dell’Imu. Continuiamo a non credere nei salvatori della Patria, soprattutto se non eletti dal popolo, e invitiamo le forze politiche di centrodestra che siedono in maggioranza a lasciare al proprio destino il governo delle tasse”.

Lo dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Francesco Lollobrigida.