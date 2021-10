Comuni, Prisco: siano i cittadini ad eleggere presidente e consiglieri Provincia

“Come proposto da Fratelli d’Italia, ribadisco la proposta che siano i cittadini stessi ad eleggere il presidente e i relativi consiglieri provinciali. Dopo la bocciatura del referendum e vista l’importanza delle province in materie strategiche come quelle dell’edilizia scolastica, siano gli elettori stessi a scegliere da chi essere amministrati e non i partiti politici, così come avviene con l’attuale legge. Ribadiamo la nostra disponibilità nel ridare prestigio al ruolo dei comuni visto l’alto valore identitario per i numerosi servizi che offrono sul territorio. Se vogliamo un’Italia più veloce è necessario dare maggiore ruolo e risorse agli enti locali”.



Così il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Prisco, intervenuto al Festival delle Città organizzato a Roma da Ali-Autonomie Locali Italiane.