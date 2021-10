Frassinetti: interrogazione su professore università Bologna

“Ancora una volta un docente accademico utilizza il suo ruolo per fare politica ai danni di Fratelli d’Italia. Oggi è la volta di Andrea Morrone, docente di diritto costituzionale Bologna, che durante una sua lezione ha definito Fratelli d’Italia un “partito fascista”. Oltre a insultare il presidente Giorgia Meloni, il docente descrive FDI come una formazione politica di una Destra che in “Europa preoccupa”. Il professore manca di rispetto ai milioni di italiani che hanno votato per Fratelli d’Italia nelle amministrazioni locali e a livello nazionale. Denunciamo con forza l’ennesima propaganda politica della sinistra che avviene nelle università italiane e per questo presenteremo un’interrogazione parlamentare al ministro chiedendo che venga immediatamente rimosso il professor Morrone”.



Lo dichiara il deputato di Fratelli d’Italia Paola Frassinetti, vicepresidente della Commissione Cultura della Camera e responsabile dipartimento istruzione.